Ricoh präsentiert Tinte auf Pflanzenbasis

3. März 2022 - Ricoh hat eine erste Tinte auf Pflanzenbasis vorgestellt, die nebst der geringeren Umweltbelastung zahlreiche weitere Vorteile mit sich bringt.

Dokumentenspezialist Ricoh hat eine Tinte entwickelt, die auf Pflanzen basiert und die im Bereich Grafik- und Verpackungsdruck helfen soll, die Umweltbelastung zu reduzieren. Entwickelt wurde die Tinte als Nachfolger von ölbasierter Tinte gemeinsam mit dem mit dem in Deutschland ansässigen Gerätehersteller Olbrich für den Bereich des Dekordrucks. "Der Fokus lag dabei auf einer hohen Abriebfestigkeit und einem verbesserten Absetzverhalten auf brauner und weisser Wellpappe sowie auf Karton", schreibt Ricoh.Als wichtigste Eigenschaften der Tinte auf Pflanzenöl-Basis gehören laut Ricoh , dass diese schnelltrocknend ist und keine Wärme zum Fixieren oder Trocknen der Farbe benötigt wird, was wiederum den Energieverbrauch reduziert. Ausserdem würden zur Herstellung der Tinte keine Monomere verwendet, womit sich geruchsfrei und lebensmittelverträglich sei. Weiter seien keine Biozide erforderlich, um die Tinte haltbar zu machen, da sie auf Wasserbasis hergestellt wird, was sie biologisch abbaubar macht. Ebenfalls seien die Druckköpfe bei der Nutzung von pflanzenbasierter Tinte leichter zu reinigen und verstopfen seltener, da sie länger offen seien. Und schliesslich sorge der niedrige Tintenverbrauch dazu, dass die gleiche optische Dichte mit 50 Prozent weniger Tinte erreicht wird.Wie Ricoh auf Anfrage erklärt, ist die Tinte für OEM-Systemhersteller ab sofort verfügbar. Zielmarkt sei der Verpackungsdruck – etwa zum Bedrucken von Wellpappe. Für die eigenen Produkte von Ricoh würde die Tinte nicht verwendet. (mw)