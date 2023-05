Umbau (und Abbau) bei Crealogix

(Quelle: Crealogix)

31. Mai 2023 - Bei Crealogix sind in den letzten zwei Jahren 200 Stellen weggefallen. Nun werden Stimmen laut, der Abbau wirke sich auf die Qualität und die Sicherheit von Services aus. Das Unternehmen widerspricht.

Crealogix befindet sich im Umbau. Bereits bei der Publikation der Jahresergebnisse 2021, die im Herbst 2022 erfolgte, informierte das Unternehmen darüber, künftig auf das Kerngeschäft Digital und Mobile Banking zu fokussieren. Diese Fokussierung führte auch zu einem weiteren Abbau von Stellen, der bei Crealogix bereits seit geraumer Zeit im Gange ist. Zählte das Unternehmen gemäss Jahresbericht 2021/22 per Mitte 2021 noch 631 Vollzeitangestellte, waren es Ende 2021 noch 572, Mitte 2022 deren 524 und per Ende 2022 gerade einmal noch 431 Vollzeitangestellte. Zu letzterer Zahl ist allerdings anzufügen, dass 50 Mitarbeitende das Unternehmen mit dem Verkauf des Digital-Learning-Geschäfts im Spätsommer 2022 verlassen haben, womit von Mitte bis Ende 2022 effektiv rund 40 Stellen wegfielen. Weitere Stellen werden wohl auch im Laufe dieses Jahres gestrichen, wobei sich das Abbau-Tempo vermutlich verlangsamen wird, wie es aus unternehmensnahen Kreisen heisst. Das börsenkotierte Unternehmen selbst kann aus regulatorischen Gründen keine Angaben machen, erklärt auf Anfrage jedoch, dass der Abbau über die natürliche Fluktuation, die Reduktion externer Dienstleister sowie festangestellter Mitarbeiter erfolge.Was Letztgenannte angeht, soll Crealogix wenig zimperlich vorgehen, wie Informationen zeigen, die "Swiss IT Magazine" aus unternehmensnahen Quellen vorliegen. Das Unternehmen treibe unter dem neuen CFO Christophe Biollaz "eine noch nie dagewesene Kündigungswelle" voran, heisst es dazu. Das Programm laufe intern unter dem Namen Trimfit2grow. "Dabei wird nach dem Rasenmäherprinzip jede Führungskraft dazu verpflichtet, Stellen abzubauen", so der Vorwurf, dem Crealogix allerdings vehement widerspricht. "Diese Aussage ist nicht korrekt. Wir arbeiten nicht nach diesem Prinzip. Jede Funktion und Aufgabe wird im Hinblick auf die künftige Ausrichtung unseres Geschäfts überprüft und es finden, wo sinnvoll, auch organisatorische Anpassungen statt", erklärt Christoph Flückiger, Head of Group Marketing & Communication, gegenüber "Swiss IT Magazine".