Synology stellt vier neue Festplatten vor

(Quelle: Synology)

31. Mai 2023 - Synology hat das Angebot an Festplatten aus dem eigenen Haus um die Plus-Serie erweitert, die für den RAID-Dauerbetrieb entwickelt wurde und die es in vier Ausführungen gibt.

NAS-Spezialist Synology hat sein Angebot an Festplatten aus eigener Produktion um die Plus-Serie ausgebaut. Die HDDs seien speziell für den Einsatz im RAID-Dauerbetrieb in kleinen und mittelgrossen Synology-Speichersystemen entwickelt worden, so Synology. Mit der HDD-Plus-Serie wolle man nicht zuletzt die Performance und Zuverlässigkeit in seinen NAS steigern, den Update-Prozess vereinfachen und dem Kunden letztlich einen einzigen, zentralen Ansprechpartner bieten, falls Probleme auftauchen.Apropos Probleme: Synology bietet drei Jahre Garantie auf die Festplatten. Diese stehen mit Kapazitäten von 4, 6, 8 und 12 TB bereit, jeweils im 3,5-Zoll-Format mit SATA-6-GB/s-Schnittstelle. Das 12-TB-Modell ist mit Helium gefüllt und dreht mit 7200 RPM, was eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 240 MB/s erlaubt. Die übrigen drei Platten sind mit Luft gefüllt, drehen mit 5400 RPM und schaffen 202 MB/s. Alle Modelle bieten 256 MB Cache und sind auf eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen von einer Million Stunden ausgelegt. Verkauft werden die HDDs zu Preisen zwischen rund 100 Franken (4 TB) sowie 275 Franken (12 TB). (mw)