Mobile Daten in der Schweiz teuer

(Quelle: Hellosafe)

30. Mai 2023 - Die Schweiz ist das siebtteuerste Land, wenn es um Preise für mobile Daten geht. Hierzulande zahlt man laut einer Studie von Hellosafe dreimal so viel wie in Deutschland und 60 Mal so viel wie in Italien.

Das Vergleichsportal Hellosafe hat die Preise für mobile Daten in verschiedenen Ländern untersucht und kommt – nicht völlig unerwartet – zum Schluss, dass die Schweiz zu den teuersten gehört. Laut der Studie zahlt man hierzulande 7.25 Franken pro Gigabyte. Das ist dreimal so viel wie Mobilfunkkunden in Deutschland berappen müssen. Teurer als die Schweiz in Sachen Mobile Data sind demnach nur der Jemen, Botswana, Turkmenistan, Togo, die Seychellen und erstaunlicherweise das digtal höchst affine Südkorea. Die Preise pro Gigabyte liegen in all diesen Ländern jeweils über umgerechnet 12 Franken.Für Hellosafe lassen sich die hohen Schweizer Preise dadurch erklären, dass "der Schweizer Mobilfunkmarkt zu 58 Prozent von einem einzigen etablierten Betreiber, der Swisscom, kontrolliert wird und somit weniger Möglichkeiten für kleinere Akteure bietet." Im Vergleich zur Schweiz sind die Gigabyte-Kosten überall sonst in Europa niedriger, am wenigsten zahlt man laut der Studie in Italien mit knappen 12 Rappen – 60 mal weniger als in der Schweiz, wie Hellosafe anmerkt. Die Preisangaben hat das Vergleichsportal der Website Cable.co.uk entnommen, sie basieren auf einer Stichprobe von 5000 Mobilfunkabos aus aller Welt.