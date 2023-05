ABB veröffentlicht Update zu Cyberattacke

(Quelle: ABB)

24. Mai 2023 - ABB wurde Opfer eines Cyberangriffs. Nach wie vor arbeitet man an der Identifizierung des Schadens. Vom Datendiebstahl betroffene Kunden, Lieferanten und Einzelpersonen sollen bei Bedarf informiert werden.

Das Industrieunternehmen ABB hat ein Update zum Cyberangriff veröffentlicht, der Anfang Mai 2023 bekannt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete). Wie das Unternehmen mitteilt, sei der Vorfall nun erfolgreich eingedämmt. Man habe Spezialisten engagiert, eine Untersuchung eingeleitet und die verantwortlichen Strafverfolgungs- und Datenschutzbehörden informiert. Weiter seien alle wichtigen Dienste, Systeme und Fabriken von ABB wieder in Betrieb. Nach wie vor arbeite man daran, Art und Umfang der betroffenen Daten zu identifizieren und zu analysieren. Weiter prüft ABB die entsprechenden Meldepflichten, wie es in der Mitteilung heisst. Betroffene Kunden, Lieferanten oder Personen werde man informieren, falls deren Daten betroffen sind, so ABB. In Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Kunden, Lieferanten, Partnern und Spezialisten versuche das Unternehmen weiter, die Auswirkungen zu minimieren. (win)