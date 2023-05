Hacker veröffentlichen Daten von CH Media

3. Mai 2023 - Nach dem Ransomware-Angriff auf die IT der NZZ-Gruppe sind nun erste gestohlene Daten im Darknet aufgetaucht. Betroffen ist bisher das Joint-Venture CH Media, das IT-Services von der NZZ bezieht.

Die NZZ und das Joint-Venture von NZZ Lokalmedien und AZ Medien namens CH Media wurden vor etwas mehr als einem Monat Opfer einer Ransomware-Attacke ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ausgehend von der Hackergruppe Play. Lösegeld haben die Unternehmen offenbar nicht gezahlt, denn nun sind im Darknet vertrauliche Daten aufgetaucht, die die Angreifer abgegriffen haben, wie Tech-Journalist Thomas Benkö in einem Tweet mitteilt . Es handle sich um rund 5 GB an Material, wobei nicht die NZZ , sondern zwei Vertriebsgesellschaften von CH Media betroffen seien. CH Media bezieht diverse IT-Services von der NZZ-Gruppe.