Innovate Switzerland schlägt Massnahmen zur digitalen Souveränität der Schweiz

11. Mai 2023 - Die Community Innovate Switzerland veröffentlicht Massnahmen, wie die Schweiz digitale Vorreiterin wird. Sie nehmen Bezug auf Technologie, Politik und Wirtschaft.

Governance für die Datensouveränität etablieren: Mit Hilfe von Datenschutzstandards und dem vielfältigen Ökosystem von Institutionen eine führende Rolle bei Dateninnovation und -diplomatie übernehmen.

Internationale Reichweite und Zusammenarbeit stärken: In Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren globale Digitalisierungsstandards und -praktiken gestalten.

Vorausschauende Regulierung aufbauen: Neue digitale Technologien und ihre Auswirkungen frühzeitig und unvoreingenommen erkennen sowie bewerten. Schädliche oder restriktive Regelungen möglichst vermeiden und stattdessen eine sichere und effiziente Nutzung digitaler Innovationen ermöglichen.

Behördendigitalisierung priorisieren: Staats- und Behördenangestellte punkto digitalen Schlüsseltechnologien ausbilden, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben.

Digitale Demokratie stärken: Die Community plädiert für kreativen und verantwortungsbewussten Umgang mit Technologie. Aktives Einbinden der Bevölkerung in Politik und Wissenschaft.

Resilienz kritischer Infrastrukturen sicherstellen: Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit von kritischen Systemkomponenten wie digitaler Infrastruktur und Energienetz. Erstellung eines rechtlichen und politischen Rahmens um zu gewährleisten, dass Cyberangriffen souverän begegnet werden kann.

Innovate Switzerland hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem nach Ansicht der Verfasser Schlüsselbereiche für die digitale Souveränität der Schweiz vorgeschlagen werden. Ziel der Community – die sich aus privaten und öffentlichen Institutionen zusammensetzt – ist es, eine ausgewogene Kontrolle über die digitale Infrastruktur der Schweiz zu beschleunigen. Gleichzeitig möchte Innovate Switzerland die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Organisationen im digitalen Bereich möglichst unkompliziert ermöglichen. Ausserdem fordert die Community mit dem Dokument den verantwortungsvollen Umgang mit Daten.Die Community hat dafür sechs Handlungsfelder definiert, die umschreiben, wie die Digitalisierung in der Schweiz weiter voranschreiten sollte:Innovate Switzerland hat das Positionspapier veröffentlicht, weil die digitale Souveränität als eines der drei Schwerpunktthemen in der Digitalstrategie des Bundes definiert wurde. Das komplette Dokument kann hier nachgelesen werden. (adk)