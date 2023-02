Digitalisierung in der Schweiz: Bevölkerung sieht Nachholbedarf beim Staat

7. Februar 2023 - Im digitalen Bereich steht die Schweiz in der Bildung und bei der Infrastruktur zwar gut da, bei der Politik dürfte aber mehr gemacht werden, finden Herr und Frau Schweizer. Dies und mehr ist dem Digitalbarometer 2023 zu entnehmen.

Für die Schweizer Bevölkerung stehen die digitale Infrastruktur, die Innovation und die wissenschaftliche Arbeit in der digitalen Sphäre zwar gut da, das Engagement der Politik sehen Herr und Frau Schweizer jedoch recht kritisch. Unter anderem zu diesen Ergebnissen kommt der Digitalbarometer, der von der Versicherungsgesellschaft Mobiliar jährlich herausgegeben wird. Etwa die Hälfte der Bevölkerung schätzt Forschung, Innovation und Infrastruktur als eher stark bis stark ein, bei der Politik gaben hingegen gerade einmal 18 Prozent der Befragten an, dass die Politik sich genügend in der Digitalisierung engagiere. Und auch das politische System für die Gestaltung der Digitalisierung wird gerade einmal von 16 Prozent der Befragten als stark verordnet. Und für die Mitglieder der Gesellschaft, die nicht mit der Digitalisierung Schritt halten können, sieht es laut den Antwortgebern noch schlechter aus: 59 Prozent ordnen diese als eher schwach bis schwach ein.