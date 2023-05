Zoho lanciert datenschutzfreundlichen Browser Ulaa

(Quelle: Zoho)

5. Mai 2023 - Ulaa ist ein neuer Browser, der sich an Nutzer richtet, die hohen Wert auf ihre Privatsphäre im Internet legen. Verschiedene Modi ermöglichen ein unterschiedliches Browsing-Erlebnis.

Ulaa ist ein neuer, auf maximale Privatsphäre ausgerichteter Browser von Zoho . Ähnlich wie der Tor Browser blockiert Ulaa konsequent sämtliches Tracking und jegliche Überwachung von Webseiten. Des Weiteren werden Pop-Ups, Benachrichtigungen sowie Tracker von Drittanbietern unterdrückt. Ulaa verfolgt keine Nutzerdaten und gibt sie auch nicht an Dritte weiter. DNS-Prefetching, das Daten zwischenspeichert, ist ebenso blockiert wie Sensoren, die Mausbewegungen und Klicks verfolgen.Der Browser bietet fünf verschiedene Modi, wobei jeder Modus vollständig von den anderen isoliert ist. Es ist also möglich, gleichzeitig mit verschiedenen Einstellungen zu surfen, dazu sind lediglich mehrere Tabs nötig. Ein dynamischer Wechsel zwischen den Modi ist jederzeit möglich. Nutzer können festlegen, welche Websites der Browser in welchem Modus öffnen soll. Öffnet der Nutzer eine Seite in einem anderen Modus, schlägt Ulaa automatisch den Wechsel zum vorher benutzten vor.