Vivaldi 6.0 ist da

(Quelle: Vivaldi Technologies)

18. April 2023 - Die Macher von Vivaldi haben die Version 6.0 ihres Browsers veröffentlicht. Wesentliche Neuerung des Release ist die Einführung von Workspaces, um innerhalb des Browsers verschiedene Arbeitsbereiche zu erstellen.

Vivaldi Technologies hat seinen gleichnamigen Browser in der Version 6.0 veröffentlicht. Mit dem Major Release wird die neue Tab-Management-Funktion Workplaces eingeführt. Workplaces funktionieren ähnlich wie virtuelle Desktops und erlauben es, verschiedene Arbeitsbereiche zu verschiedenen Aufgaben oder Kategorien zu erstellen, in denen geöffnete Tabs dann untergebracht werden können. Im Gegensatz zu Tab-Gruppen, die es weiterhin gibt, werden "fremde" Tabs in den einzelnen Arbeitsbereichen komplett ausgeblendet.