HP lanciert mächtige Remotezugriffs-Software

30. März 2023 - Mit HP Wolf Connenct wird der Remote Zugriff auf ein nächstes Level gehoben. Die neue Fernverwaltungssoftware kann Endgeräte selbst dann sperren oder löschen, wenn diese sich nicht im Netz befinden.

HP lanciert die neue PC-Fernverwaltungssoftware Wolf Connect. Die Software ermöglicht den Fernzugriff auf Rechner, selbst wenn diese offline oder ausgeschaltet sind. Ausserdem ist nebst des üblichen Zugriffs und der Lokalisation sogar das Sperren oder Löschen eines Rechners aus der Ferne möglich. Gemäss HP ist dies die erste Software ihrer Art, welches dies ermöglicht. Vor allem für Unternehmen mit mehreren Standorten sowie hybriden Arbeitsmodellen ist diese Art des IT-Managements sinnvoll. Mit Wolf Connect lässt sich im Falle eines Verlustes eines Rechners auch feststellen, wie lange es gedauert hat, ein Gerät zu sperren oder zu löschen."Bisher mussten PCs und Notebooks eingeschaltet oder mit dem Internet verbunden sein, damit Updates installiert werden konnten. HP Wolf Connect hingegen bietet eine robuste mobile Verbindung, um verlorene oder gestohlene Geräte aufzufinden, sie zu sperren und Daten zu löschen. Dazu müssen die Geräte nicht mehr vernetzt oder eingeschaltet sein", preist Ian Pratt, Global Head of Security for Personal Systems bei HP , die neue Software an. Gemäss HP erfordert eine hybride Arbeitsform ein Umdenken bezüglich der Gerätesicherheit. Anstelle einer auf den Perimeter fokussierten Sicherheitsstrategie müssen die Endgeräte im Zentrum der Sicherheit stehen. (adk)