Docker bleibt doch beim Gratis-Angebot

(Quelle: Pixabay/gregor)

27. März 2023 - Bei Docker wollte man das Gratis-Abo Free Team per Ende März 2023 einstellen. Nach heftigem Protest aus der Community krebst das Unternehmen nun zurück und lässt Docker Free Team weiterleben.

Der Container-Spezialist Docker wollte sein Gratis-Angebot Docker Free Team eigentlich per Ende März 2023 einstellen, stattdessen sollten die User für die Publikation ihrer Container-Images im Docker Hub auf das kostenpflichtige Abo Docker Team umsteigen, das mit 300 US-Dollar pro Jahr zu Buche schlägt. Als Grund gab das Unternehmen an, Free Team sei schlecht auf die Zielgruppe ausgerichtet und das Sunsetting betreffe nur zwei Prozent aller Docker-User, die mit dem neuen Docker-sponsored-Open-Source-Programm sowieso besser bedient seien.Mit der harschen Kritik der Community hat Docker nicht gerechnet. Es wurde heftig gegen das Ende von Free Team protestiert, sodass Docker rund eine Woche nach der Abkündigung zurückgekrebst ist. Das Free-Team-Abo bleibt somit auch nach dem 31. März, wie Docker-CEO Scott Johnston in einem Blogpost ausführt: "Nachdem wir uns das Feedback angehört und unsere Community konsultiert haben, ist klar, dass die Einstellung unseres Free-Team-Plans die falsche Entscheidung war. Letzte Woche hatten wir das Gefühl, dass unsere Kommunikation fürchterlich, unser Vorgehen aber solide war. Jetzt ist klar, dass sowohl die Kommunikation als auch die Policy falsch waren, also kehren um 180 Grad und stellen den Free-Team-Plan nicht mehr ein." (ubi)