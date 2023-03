4me auf Schweizer Clouds verfügbar

(Quelle: alibabacloud)

23. März 2023 - 4me ist nach den USA, EU und UK nun auch in der Schweiz verfügbar. Damit können Daten exklusiv und unter Garantie in der Schweizer Cloud gehostet und bearbeitet werden.

Die Service-Management-Lösung 4me ist ab sofort auch in der Schweiz erhältlich. 4me steht jenen Unternehmen zur Verfügung, die aufgrund von Compliance-Anforderungen ihre Daten nur in der Schweiz und innerhalb ihrer rechtlichen Zuständigkeit bearbeiten dürfen. Durch die Nutzung von Amazon Web Services (AWS) kann 4me alle Kundendaten in der gewünschten Verarbeitungsregion speichern und verarbeiten. Der Service von 4me wurde von Grund auf als SaaS-Umgebung in der Cloud konzipiert und setzt laut Hersteller maximalen Fokus auf Sicherheit und Datenschutz.Cor Winkler Prins, Mitbegründer und CEO von 4me , erklärt den Dienst wie folgt: "Jetzt, da die Schweizer Region auch für 4me-Kunden verfügbar ist, können sie diese Region auswählen und sicher sein, dass keine ihrer Daten jemals das Land verlassen wird. Kundendaten werden lastenausgeglichen in mehreren Verfügbarkeitszonen verarbeitet, die sich physisch innerhalb der ausgewählten Region befinden. Alle Backups, Logdateien und Suchindizes werden in einer Reihe von Rechenzentren repliziert, die unabhängig voneinander betrieben werden." (adk)