Update: Salt-Netz mit massiven Problemen

23. März 2023 - Das Mobilfunknetz von Salt ist momentan nur schlecht oder gar nicht erreichbar. Salt arbeitet an der Lösung, die Ursache ist noch unklar.

In mehreren Teilen der Schweiz ist das Salt-Mobilfunknetz komplett ausgefallen oder es ist nur eine langsame 2G-Verbindung möglich. Salt hat das Problem in einem Tweet bestätigt . Wie auf der Website allestörungen.ch ersichtlich ist, besteht das Problem bereits seit den frühen Morgenstunden. Betroffen sind die Grossräume St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel, Freiburg, Lausanne und Genf. Mehrere Salt-Kunden bestätigen dort die Ausfälle, teilweise sind nur Notrufe möglich. Die Ursache für den Ausfall ist unklar, Salt arbeitet an der Lösung des Problems.Update:Im Verlauf des frühen Nachmittags nahm die Zahl der gemeldeten Störungen ab, komplett behoben gewesen ist sie gemäss Salt gegen 14.00 Uhr. Grund für den Ausfall sei ein Systemfehler beim Lokalisierungsdienst gewesen, der während Wartungsarbeiten ausgelöst worden ist. (adk)