Google öffnet Bard für Tester, Microsoft lässt Bing Image Creator von der Leine

(Quelle: Microsoft)

23. März 2023 - Microsoft integriert GPT-4 in seinen Azure OpenAI Service und schickt den Bing Image Creator in die Preview. Derweil erhalten in den USA und Grossbritannien erste interessierte Nutzer Zugang zu Googles ChatGPT-Konkurrent Bard.