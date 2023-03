Schweizer Nutzer wollen keine gebrauchten Smartphones

21. März 2023 - Nur ein Bruchteil der Schweizer Nutzer kauft gebrauchte Smartphones oder lässt defekte Geräte reparieren, wie eine aktuelle Untersuchung der ZHAW zeigt.

Obwohl das alte Mobiltelefon noch funktioniert oder repariert werden könnte, kaufen die meisten Nutzer in der Schweiz alle drei Jahre ein neues Gerät, wie die ZHAW-Studie "Lifesaving – extending Service Life" ermittelt hat, welche im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Lebensdauerverlängerung von Mobilgeräten des Schweizerischen Nationalfonds durchgeführt wurde. Demnach ersetzen viele ihr Smartphone ohne zwingenden Grund. Nur 30 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr altes Gerät nicht mehr reparierbar gewesen sei. 26 Prozent hingegen wollten ein besseres Modell und 23 Prozent waren nicht gewillt, das defekte Smartphone reparieren zu lassen. Weitere 20 Prozent liessen zudem verlauten, dass sie wegen Software-Updates wichtige Funktionen nicht mehr nutzen konnten.



Gregor Waller, Leiter der ZHAW-Studie, meint dazu: "Das Problem liegt bei unserer Konsum-Mentalität." Er fordert eine höhere Transparenz bezüglich Umweltauswirkungen dieses Verhaltes: "Verkäufer sollten CO2-Emissionen eines Neukaufs neben dem Preis ausweisen müssen, am besten gekoppelt mit dem Vergleich eines Secondhand-Geräts."



Weiter zeigt die Untersuchung, dass nur 7 Prozent der Nutzer ihr Mobiltelefon gebraucht erworben haben. Dabei waren 93 Prozent mit ihrem gebrauchten Smartphone zufrieden. Gebraucht gekauft wurden die Geräte wegen der günstigeren Preise (87%) und wegen des Umweltschutzes (82%). Auf Seiten derjenigen, die lieber ein neues Smartphone kaufen, zeigen sich Befürchtungen, dass ein gebrauchtes Gerät weniger lang halten würde (64%) und qualitativ schlechter sei (61%).