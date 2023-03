Edge 111 jetzt mit nativem Acrobat-Reader

(Quelle: Microsoft)

20. März 2023 - Die native Integration von Acrobat als Standard-PDF-Viewer in Microsoft Edge wird ab sofort nach und nach ausgerollt. Testweise war das Feature seit rund anderthalb Monaten für verwaltete Geräte per Policy-Anpassung schon verfügbar.

Bereits im Februar 2023 haben Microsoft und Adobe eine Zusammenarbeit angekündigt: Der Original-Acrobat Reader von Adobe soll zum Standard-PDF-Reader in Microsofts Edge-Browser werden («Swiss IT Magazine» berichtete ). Was zunächst per Opt-in gemanagten Geräten vorbehalten war und über die Option NewPDFReaderEnabled in der PDF Experience Policy aktiviert werden konnte, kommt nun in den Stable Channel von Edge. Version 111.0.1661.44 des Browsers wartet mit dem nativ integrierten Acrobat Reader auf. Sie wird seit dem 17. März sukzessive ausgerollt.Dazu kommt eine weitere neue Policy-Option: Mit ShowAcrobatSubscriptionButton erscheint im PDF Viewer ein Button, der zur Registrierung für das kostenpflichtige Acrobat-Abo verlinkt. Edge-Usern mit Acrobat-Abo stehen die fortgeschrittenen Funktionen wie Bearbeiten von Text oder Konvertieren der PDF-Datei in andere Formate direkt im integrierten Viewer zur Verfügung. (ubi)