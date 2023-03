Azure Firewall Basic ist allgemein verfügbar

(Quelle: Microsoft)

17. März 2023 - Nach der Preview-Phase ist Microsofts Azure Firewall Basic jetzt allgemein verfügbar. Die KMU-Firewall wird nach Nutzung abgerechnet und unterstützt einen Durchsatz von maximal 250 Gpbs.

Vergangenen Herbst hat Microsoft Azure Firewall Basic in einer Preview-version vorgestellt, eine auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnittene Firewall ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie der Softwareriese jetzt verkündet, ist Azure Firewall Basic per sofort allgemein verfügbar. Die Firewall versteht sich mit Network und Application Traffic Filtering, erkennt und alarmiert bei verdächtigem Traffic und lässt sich als hochverfügbares System betreiben, wobei die Instanzen über zwei Verfügbarkeitszonen repliziert werden. Im Gegensatz zu den zwei höher positionierten Versionen unterstützt die Basic-Ausführung einen maximalen Durchsatz von 250 Mbps, während die Standard-Version 30 Gbps und die Premium-Variante 100 Gbps unterstützen.Die Kosten werden in einem Nutzungsbasierten Modell verrechnet. Pro Bereitstellungsstunde werden hierzulande 37,2 Rappen und pro verarbeitetem Gigabyte weitere 6,2 Rappen verrechnet. (rd)