Microsoft lanciert Azure Firewall für KMU

6. Oktober 2022 - Microsofts Azure Firewall steht neu in drei Varianten zur Verfügung. Zur Premium- und Standard-Version gesellt sich eine neuen Basic-Variante speziell für KMU.

Microsoft hat die Azure Firewall Basic angekündigt und in einer ersten Vorabversion veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine neue Variante der Azure Firewall, die insbesondere die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen, mit einem Durchsatzbedarf von weniger als 250 Mbps, adressieren soll. Sie ergänzt die beiden bereits erhältlichen Angebote Azure Firewall Premium und Standard.Dank Funktionen wie einer Layer-3-Layer-7-Filterung, der Integration von Microsoft Threat Intelligence sowie einer engen Verknüpfung mit anderen Azure Services wie Azure Monitor, Azure Events Hub, Microsoft Sentinel und Microsoft Defender for Cloud, sollen KMU mit der Azure Firewall Basic in Zukunft ihre Cloud-Umgebungen kostengünstiger schützen und schneller auf Bedrohungen reagieren können.Weitere Informationen und Details zur neuen Azure Firewall Basic gibt es im Microsoft Azure Blog sowie in der untenstehenden Feature-Übersicht der drei Azure Firewall Varianten. (mv)