Microsoft stutzt Ressourcen für ethische KI-Entwicklung

(Quelle: Microsoft)

14. März 2023 - Microsoft rollt mit grossem Tempo neue KI-Produkte aus. Gleichzeitig wird ein wichtiges Ethik-Team für die verantwortungsvolle KI-Entwicklung gestrichen.

Microsofts bemüht sich derzeit sehr, seine KI-Produkte unter die Leute zu bringen. Das Thema Ethik und KI schwingt dabei ständig mit – die KI soll nach ethischen Grundsätzen handeln, wofür entsprechende Ressourcen abgestellt wurden. Nun wurde bekannt, dass Microsoft das bereits fast totgesparte Ethics and Society Team, das Teil der AI-Abteilung ist, ganz entlassen hat, wie "Platformer" berichtet . Die Kündigungen geschehen offenbar im Rahmen der allgemeinen Sparmassnahmen und der damit verbundenen Kündigungswelle bei Microsoft , im Rahmen derer total rund 10'000 Angestellte weltweit den Hut nehmen müssen (unser Schwestermagazin "Swiss IT Reseller" berichtete ). Das Team war bis zum Oktober 2022 noch 30 Personen stark und wurde damals auf sieben Mitarbeiter reduziert, die nun alle ebenfalls gehen müssen.Verbleiben soll laut dem Bericht eine weitere vergleichbare Abteilung – das Office of Responsible AI. Dieses ist aber lediglich für die Erstellung der Richtlinien verantwortlich, während das Ethics and Society Team sich darum kümmern sollte, dass diese sich auch in den KI-Produkten wiederfinden würden. Wie ein nun ehemaliger Mitarbeiter des Ethics and Society Teams kommentierte, sei es die Aufgabe seines Teams gewesen, die Entwickler aufzuklären und "Regeln in Bereichen zu schaffen, in denen es keine gab". So erschuf das Team etwa das Responsible Innovation Toolkit , mit dem verantwortungsvolle Innovation gewährleistet werden soll.