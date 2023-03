Citrix führt neues Abomodell ein

9. März 2023 - Citrix möchte komplett vom Verkauf von Produkten wegkommen und stattdessen ein Abomodell vertreiben. Das hat für die Kunden nicht nur Vorteile.

Citrix hat angekündigt, sein Lizenzprogramm zu verändern. Das schreibt das Unternehmen in einem Blogpost . Das Unternehmen hat den Support für seine Dauerlizenzen weitgehend eingestellt und konzentriert sich auf die Universal-Lizenz. Diese universellen Lizenzen sollen auch bisherige Hybrid-Lizenzen ersetzen, welche die Anwendungen von Citrix-Produkten sowohl lokal als auch cloudbasiert erlaubte. Mit der Änderung des Lizenzmodells möchte sich Citrix vom Einzelverkäufer zum Abo-Anbieter transformieren. Die Umstellung tangiert auch jene Kunden, die bislang eine unbefristete Lizenz nutzen.Citrix hat den Verkauf von neuen, unbefristeten Lizenzen bereits im Jahr 2019 eingestellt. Bisher hat Citrix das Angebot dieser Kunden jedoch immer aktuell gehalten. Hinsichtlich der Umstellung auf ein neues Abo-Modell kündigte der Hersteller an, dass dies künftig nicht mehr zu erwarten sei: "Wir stellen ab sofort die unbefristete Software-Wartung für unsere grösseren Kunden ein", schreibt Citrix in der Ankündigung der Umstellung. Einmalverkäufe und einmalige Lizenzen wird es demzufolge in Zukunft nicht mehr geben. (adk)