Fehlerhafter Nvidia-Treiber belastet CPU

(Quelle: Nvidia)

7. März 2023 - Auf Windows-10- und Windows-11-Rechnern mit Nvidia-Grafikkarte kann es nach der Installation des jüngsten Geforce-Game-Ready-Treibers zu erhöhter CPU-Belastung kommen.

Nach einem Treiber-Update soll es auf Windows-10- und 11-Rechnern mit Nvidia-Grafikkarte zu einer erhöhten CPU-Belastung gekommen sein. Wie auf Reddit (via " Windows Latest ") berichtet wurde, soll ein Bug im Geforce-Game-Ready-Treiber 531.18, der am 28. Februar veröffentlicht wurde, an der rund 10 bis 15 Prozent höheren Belastung der CPU Schuld sein. Auftreten soll die erhöhte Beanspruchung der CPU nach dem Verlassen von Games.Nvidia hat das Problem in der Zwischenzeit eingestanden und via Twitter einen Hotfix für den fehlerhaften Treiber angekündigt , wie auf "Windows Latest" zu lesen ist. Bis es soweit ist, kann das Problem umgangen werden, indem auf den vorhergegangen Treiber 528.49 WHQL gewechselt wird. (mw)