MWC: Oneplus-Flaggschiff mit Flüssigkeitskühlung

(Quelle: Oneplus)

1. März 2023 - Mit dem Oneplus 11 Concept präsentiert Oneplus ein Konzeptgerät, das über eine Flüssigkeitskühlung verfügt. Die Optik ist dank der Kühlflüssigkeit bemerkenswert, die Leistungssteigerung ist hingegen recht überschaubar.

Anfang 2023 hat der Hersteller Oneplus bekannt gegeben, dass man in den Schweizer Markt eintreten wird – das Flaggschiff-Smartphone Oneplus 11 5G wird eines der ersten Produkte sein, die es hierzulande zu kaufen gibt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im Rahmen des MWC hat der Hersteller mit dem Oneplus 11 Concept nun eine Spezialversion seines Flaggschiffs vorgestellt. Der Clou: Das Gerät verfügt über eine aktive Flüssigkeitskühlung namens Active Cryoflux.Um das Gerät nicht sinnlos dicker und schwerer als nötig zu machen, wird im Konzeptgerät eine Mikropumpe verwendet, die laut Hersteller nicht mehr als 0,2 Quadratzentimeter einnehmen soll. Weiter hat das Kühlsysteme auch einen Einfluss auf das Äussere des Gerätes: Dank gläsernem Gehäuse sieht man die blaue Kühlflüssigkeit von aussen, diese schlängelt sich in kleinen Pipelines über die Hinterseite des Gerätes sowie in einem Kreis um das Kamera-Array herum. Die damit einhergehenden Leistungssteigerungen wirken auf den ersten Blick aber überschaubar: Dank der Flüssigkeitskühlung soll die Temperatur der Recheneinheit um 2,1 Grad gesenkt werden können, was bei Gaming-Benchmarks für 3 bis 4 mehr Frames pro Sekunde führt, und beim Laden kann die Temperatur um 1,6 Grad gesenkt werden, was den Ladeprozess 30 bis 45 Sekunden schneller machen soll.