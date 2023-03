Swiss Made Software wächst weiter

(Quelle: Swiss Made Software)

1. März 2023 - Auch 2022 ist die Branchenorganisation Swiss Made Software gewachsen und zählt nun über 1100 Trägerunternehmen mit mehr als 800 Produkten und Services, darunter auch Angebote mit dem neu geschaffenen Label Swiss Digital Services.

Der Branchenverband Swiss Made Software präsentiert seinen Jahresüberblick 2022 und berichtet von weiterem Wachstum. Mitte 2022 verkündete die Organisation stolz, sie zähle nun mehr als 1000 Schweizer ICT-Unternehmen zu ihren Labelträgern ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im Jahr 2022 sind insgesamt über 120 Firmen hinzugekommen, sodass Swiss Made Software mit über 1100 Trägerunternehmen mittlerweile als grösster Zusammenschluss Schweizer ICT-Unternehmen dasteht. Auf der Plattform finden sich zudem heute über 800 Produkte und Dienstleistungen, die mit einem der drei Labels des Firmennetzwerks ausgezeichnet sind: Swiss Made Software , Swiss Hosting sowie das 2022 eingeführte Swiss Digital Services.Mit Swiss Digital Services könne man jetzt das gesamte Spektrum des Schweizer ICT-Schaffens abdecken, heisst es im Jahresüberblick. Man werde damit unter anderem dem immer stärker gefragten SaaS- und Plattformgeschäft gerecht – den Kern solcher Geschäfte könne man sowohl als Produkt als auch als Service oder beides sehen. Die Einführung des neuen Labels erfolgte, so Swiss Made Software , auf konkrete Forderungen des Marktes. Mit dem Label Swiss Digital Services dürfen sich Trägerunternehmen schmücken, deren Schweizer Wertanteil an den Kosten zur Erbringung ihrer Services bei mindestens 60 Prozent liegt.