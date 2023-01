Facebook soll Akkus remote entleeren können

30. Januar 2023 - Ein Ex-Facebook-Entwickler verklagt Meta wegen angeblich illegaler Testpraktiken, die den Akku von Nutzergeräten völlig entleeren können.

George Hayward, laut Eigendeklaration ein ehemaliger Facebook-Entwickler, der am Messenger gearbeitet hat, wirft Meta Erstaunliches vor: Sein früherer Arbeitgeber soll mittels sogenannter Negative Tests den Akku von Nutzergeräten aus der Ferne komplett leeren, ohne dass die Nutzer merken, woher die plötzliche Stromfresserei kommt. Der Zweck dieses Vorgehens ist das Austesten von Problemen oder Messungen zur App-Geschwindigkeit und weitere Analysen.Hayward geht mit seinem Vorwurf aber einen Schritt weiter, wie die "New York Post" berichtet . Er habe seine Vorgesetzte davor gewarnt, dass solche Praktiken den Nutzern Schaden zufügen könnten, zum Beispiel wenn sie in einer Notsituation nicht mehr telefonieren können – worauf sie geantwortet habe, man könne damit der grossen Masse der User helfen, einige müssten halt leiden. Hayward sieht im Negative Testing aber klar eine illegale Praxis, was er der Vorgesetzen auch gesagt habe – und darauf entlassen wurde. Nun soll ein Gericht klären, ob das Vorgehen wirklich illegal ist: George Hayward hat am Bundesgericht von Manhattan Klage gegen Meta eingereicht. (ubi)