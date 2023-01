Netzwerkänderung führt zu grossem Microsoft-365-Ausfall

25. Januar 2023 - Ob Teams, Outlook oder Onedrive: Einige Microsoft-365-Dienste waren heute Vormittag von einer grossen Störung betroffen, die offenbar auf eine Änderung des WAN-Routings zurückzuführen ist.

Zahlreiche Nutzer konnten heute Vormittag nicht oder nur eingeschränkt auf ihre Microsoft-365-Dienste zugreifen. Wie Microsoft inzwischen auf Twitter schreibt , wurde eine Netzwerkänderung rückgängig gemacht, von der man glaubt, dass sie die Probleme verursacht hat. Zudem heisst es, dass man den Service überwache, während der Rollback in Kraft trete. In anderen Worten: Es kann aktuell nach wie vor zu Störungen kommen. Aktuelle Informationen findet man auf dieser Seite Wie ein Blick ins Microsoft 365 Admin Center zeigt, waren gleich mehrere Dienste betroffen, unter anderen Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, Sharepoint Online, Onedrive for Business, Microsoft Graph, Power BI, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps, Identity and Endpoint und selbst das Microsoft 365 Admin Portal. Zudem ist im entsprechenden Beitrag auch zu lesen, dass es offenbar um eine Änderung des Wide-Area (WAN)-Routings ging. (mv)