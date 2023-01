Aus Office Insider wird Microsoft 365 Insider

(Quelle: Microsoft)

20. Januar 2023 - Mit dem Wechsel vom Office-Brand zu Microsoft 365 wird jetzt auch das Office-Insider-Programm in Microsoft 365 Insider umbenannt. Angepasst wurden auch die Twitter-Kennung sowie Webadresse für die Release Notes.

Vergangenen Oktober hat Microsoft darüber informiert, dass man sich vom Office-Brand verabschieden und statt dessen die Marke Microsoft 365 etablieren will. In der Folge wurde die neue Microsoft-365-App mitsamt einem neuen Logo vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Jetzt wird der Namenswechsel auch auf das Insider-Programm erweitert. Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag ankündigt , wird das Testprogramm Office Insider nun in Microsoft 365 Insider umbenannt. Entsprechend findet sich die neue Bezeichnung neben der Website auch auf den Community Sites sowie auf Twitter . Dazu werden die Release Notes neu unter learn.microsoft.com veröffentlicht. Der Rollout der Neuerungen ist bereits angelaufen und soll bis im März abgeschlossen werden.Für die Teilnehmer am Insider-Programm soll sich derweil nichts ändern. Sie brauchen selbst nicht aktiv zu werden und werden weiterhin automatisch mit den gewünschten Updates beliefert. (rd)