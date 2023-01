Hostpoint erweitert E-Mail-Angebot um Office-Funktionen

(Quelle: Hostpoint)

17. Januar 2023 - Mit E-Mail & Cloud Office ergänzt Hostpoint sein E-Mail-Services-Angebot unter anderem mit Drive-Speicher und gemeinsamer Dokumentenbearbeitung.

Hostpoint wartet mit E-Mail & Cloud Office mit einem erweiterten Angebot für E-Mail-Services auf und richtete sich damit vor allem an KMU, Start-ups und Private. Sämtliche Daten werden dabei auf Servern in einem hochsicheren Rechenzentrum in der Schweiz gespeichert und es werden keinerlei E-Mail-Daten für Werbezwecke oder Ähnliches ausgewertet. Zudem steht der Support an sieben Tagen in der Woche kostenlos per E-Mail und Telefon zur Verfügung. Die Nutzer haben dabei die Auswahl zwischen drei Angeboten, deren Preise zwischen 3 und 7 Franken pro User und Monat variieren. Je nach Modell stehen bis zu 100 GB Speicherplatz für E-Mail sowie bis zu 250 GB für Drive-Daten zur Verfügung.Die Office-Funktionen in E-Mail & Cloud Office umfassen dabei unter anderem Drive-Speicher, synchronisierbare und mit anderen Benutzern teilbare Kalender und Adressbücher sowie Tools für die Zusammenarbeit im Team an Textdokumenten, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit. Und konnten bislang E-Mail-Adressen bei Hostpoint nur innerhalb eines Hosting-Produkts eingerichtet werden, können neu auch E-Mail-Adressen mit eigener Domain ohne Hosting-Produkt zu genutzt werden. (abr)