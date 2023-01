Instagram möchte zu seinen Wurzeln zurückkehren

11. Januar 2023 - Klassische Inhalte alter Tage sollen bei Instagram wieder mehr in den Fokus rücken. Im Zuge dieser Rückbesinnung verschwindet daher der Shop-Button von der Startseite, zugunsten des Buttons zum Hochladen neuer Inhalte.

Instagram hat angekündigt, seine klassischen Inhalte alter Tage wieder mehr in den Fokus rücken zu wollen. Im Zuge dieser Rückbesinnung soll nun der unbeliebte Shop-Button auf der Startseite verschwinden und der +-Button zum Hochladen neuer Inhalte wieder erscheinen. Ab Februar dürfte es so weit sein.Der Button zum Hochladen neuer Inhalte soll nicht nur wieder auf der Startseite erscheinen, sondern sogar die vorderste Stelle in der Navigationsleiste besetzen. Dafür weichen die Reels nach rechts aus. Dort war bislang der Instagram-Shop zu finden. Dieser wird nun gänzlich von der Startseite weichen müssen. Die Funktion bleibt allerdings bestehen, Unternehmen sind also weiterhin in der Lage, einen Shop auf Instagram einzurichten und zu betreiben. (rf)