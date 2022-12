Ihr Ausblick auf 2023 - an Umfrage mitmachen und gewinnen

(Quelle: Unsplash/Aaron Burden)

23. Dezember 2022 - IT-Händler, Systemintegratoren, Distributoren und IT-Dienstleister aufgepasst: Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, geben Sie Ihre Prognose für 2023 und gewinnen Sie einen mobilen Lautsprecher.

Unsere Schwesterzeitschrift "Swiss IT Reseller" möchte den Puls im Schweizer IT-Channel fühlen. IT-Händler, Systemintegratoren, Distributoren und IT-Dienstleister sind darum aufgerufen, sich kurz Zeit zu nehmen und sechs Fragen zu ihren Erwartungen an das anstehende 2023 zu beantworten. Unter allen Antwortgebern verlosen wir einen tragbaren Lautsprecher Sound Joy, den uns Huawei freundlicherweise gesponsert hat.Unter anderem wollen wir wissen, wie das Geschäftsjahr 2022, das nun zu Ende geht, für Sie gelaufen ist, und wie es um Ihre Auftragspipeline steht. Ebenfalls interessiert uns, wo Ihre Herausforderungen für 2023 liegen, wo die Investitionen in Ihrem Unternehmen hingehen und wie gross der Anteil Ihres Geschäfts ist, der in der Cloud generiert wird. Die Beantwortung der Fragen sollte Sie keine zwei Minuten kosten, die Ergebnisse der Umfrage werden wir in der ersten Ausgabe von "Swiss IT Reseller" 2023 publizieren. Besten Dank für Ihre Unterstützung! (mw)