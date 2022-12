Cyberbedrohungen 2023: KI, Geschäftsprozesse und Automatisierung im Fokus

20. Dezember 2022 - Nebst den Klassikern wie Phishing und Ransomware werden 2023 gemäss Einschätzung von Security-Experte Candid Wüest auch Angriffe innerhalb des Browsers, Services-Clouds, KI und Geschäftsprozesse im Fokus der Cyberkriminellen stehen.

113'000 Malware- und Ransomware-Infektionen waren Schätzungen zufolge hierzulande allein im Oktober 2022 zu verzeichnen, wie Security-Spezialist Acronis mit Hauptsitzen in der Schweiz und in Singapur in einer Pressemitteilung schreibt. Entsprechend wagt Candid Wüest, Vice President Cyber Protection Research bei Acronis , eine Prognose zu den Cyberbedrohungen, die 2023 prägen werden. So rechnet er bei Systemen zur Authentifizierung und Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) mit mehr erfolgreichen Angriffen, während auch Ransomware-Bedrohungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Dabei beobachte man aktuell eine Tendenz zu Datenexfiltration, zudem stünden immer mehr auch Cloud-Umgebungen im Visier und neue Programmiersprachen wie Go und Rust erfordern eine Anpassung bei den Analyse-Tools.Des Weiteren rechnet Candid Wüest mit Datenschutzverletzungen im grossen Stil. Die wachsende Zahl an Datensätzen sowie die Komplexität der miteinander vernetzten Cloud-Dienste erschweren es Unternehmen, ihre Daten nachzuverfolgen. Da häufig mehrere Parteien auf Daten zugreifen müssen, wird es schwieriger, diese durchgängig zu verschlüsseln und zu schützen. Gleichzeitig kann bereits ein einziger geleakter API-Zugriffsschlüssel den Diebstahl aller Daten ermöglichen.