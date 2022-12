Bundesrat gibt 52,9 Millionen Franken für Polycom-Migration frei

20. Dezember 2022 - Der Bundesrat hat die zweite Kredittranche in der Höhe von 52,9 Millionen Franken für das Polycom-Projekt zur Realisierung eines nationalen Sicheren Datenverbundsystems freigegeben.

Seit Herbst schreitet die Modernisierung des Sicherheitsfunknetzes Polycom beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BAS) voran ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat der Bundesrat Mitte Dezember 2022 die zweite Kredittranche und damit weitere 52,9 Millionen Franken der insgesamt für das Projekt gesprochenen 150 Millionen Franken für die Realisierung des nationalen Sicheren Datenverbundsystems freigegeben. Dabei sollen die Mittel vor allem in Bauarbeiten investiert werden, um Führungseinrichtungen von Bund, Kantonen und kritischen Infrastrukturbetreibern an das Netz anzuschliessen. Konkret fliessen die 52,9 Millionen Franken in zwei Teilvorhaben. Im Rahmen des Teilvorhabens SDVN+ (Sicheres Datenverbundnetz mit Datenaustausch Bund Kantone) werden 48 Millionen Franken aufgewendet, um Führungsstandorte von Bund, Kantonen und kritischen Infrastrukturbetreibern an das sichere Datennetz der Armee anzuschliessen. Dazu sind diverse Bauprojekte notwendig, welche die Anforderungen an die Ausfallsicherheit der Anschlüsse sicherstellen.