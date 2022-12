iPhone 15: Berichte über zu erwartenden Preisschock

(Quelle: Apple)

13. Dezember 2022 - Die Flaggschiff-Variante des iPhone 15 soll mit einem Gehäuse aus Titan kommen. Dieses Gehäuse zusammen mit Apples Bestreben nach mehr Marge sollen das Gerät aber deutlich teurer machen als seinen Vorgänger.

Die Vorstellung des iPhone 15 dürfte zwar noch rund neun Monate auf sich warten lassen, was die Gerüchteküche aber nicht vom brodeln abhält. So berichtet "Forbes" unter Berufung auf den einflussreichen Leaker "LeaksApplePro", dass mit dem iPhone 15 ein deutlicher Preisanstieg einhergehen wird. Einerseits soll das daran liegen, dass gestiegene Produktionskosten in jüngerer Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass Apples Marge beim iPhone gesunken ist. Andererseits soll Apple planen, beim iPhone 15 Ultra – so der kolportierte Name des neuen Flaggschiff-iPhones – auf ein Gehäuse aus Titan anstelle des bisherigen Edelstahlgehäuses zu setzen. Dadurch würde das Gerät deutlich robuster und leichter, aber auch teurer. Die Folge ist, dass der Einstiegspreis für das iPhone 15 Ultra auf 1299 Dollar zu liegen kommt, was 200 Dollar mehr sind als der Einstiegspreis für das iPhone 14 Pro Max und dem höchsten Preissprung zwischen zwei iPhone-Generationen entspricht. Gemäss AppleLeaksPro bekommt der Käufer dafür aber nicht nur ein Gehäuse aus Titan, sondern auch mindestens 256 GB Speicher. Für die Version mit 1 TB sollen 1799 Dollar fällig werden.Wie im Bericht von "Forbes" auch zu lesen ist, wird das iPhone 15 Ultra zusätzlich auch mit einem Dual-Kamera-Setup auf der Vorderseite bestückt sein, während der Lightning-Port durch USB-C ersetzt wird. Letzteres wird wohl für alle iPhone-15-Varianten gelten. Was das Gehäuse angeht, wird Apple laut AppleLeaksPro auf drei Materialien setzen. Die beiden Standard-Modelle des iPhone 15 werden in Alu gepackt, das iPhone 15 Pro in Edelstahl und das iPhone 15 Ultra in das erwähnte Titan. Zur Ultra-Variante heisst es ausserdem, diese werde zum Start in lediglich einer Farbe erscheinen, und zwar in demselben Silber wie die Apple Watch Ultra. (mw)