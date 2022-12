Proffix integriert Swissdec Lohnstandard-CH 5.0

(Quelle: Proffix)

6. Dezember 2022 - Die Business Software Px5 des Schweizer Herstellers Proffix ist neu für den Swissdec -Lohnstandard ELM 5.0 zertifiziert und bietet somit erweiterte Möglichkeiten für den Austausch mit diversen Vorsorgeeinrichtungen.

Der Schweizer Software-Hersteller Proffix integriert den Lohnstandard-CH (ELM) 5.0 von Swissdec in seine Lohnbuchhaltungs-Software Px5 Business Software, wie das Unternehmen mitteilt. Ab sofort sei der Lohnmelde-Standard mit der neuesten Proffix-Px5-Version verfügbar.Mit der ELM-Zertifizierung 5.0 von Swissdec werden Meldungen für Eintritt, Mutation und Austritt erweitert und stehen neu auch für die Familienausgleichskasse (FAK) und die Berufliche Vorsorge (BVG) zur Verfügung. So können beispielsweise Änderungen der Lohnhöhe oder des Beschäftigungsgrades direkt aus der Lohnbuchhaltung an die Vorsorgeeinrichtung übermittelt werden, während auch Rückmeldungen der Versicherer direkt in der Px5-Lohnbuchhaltung von Proffix empfangen werden können. Des Weiteren wurden die Voraussetzungen geschaffen, um Lohnmeldungen auch an die BVG-Vorsorgeeinrichtungen zu übermitteln.