Black Friday: 2022 wird ein Umsatzrückgang erwartet

29. November 2022 - Jedes Jahr locken Händler am Blackfriday mit einmaligen Sonderangeboten und hohen Rabatten. Dies sorgte in den letzten zwei Jahren für Umsätze in der Höhe von 500 Millionen Franken. Dieses Jahr sollen es allerdings weniger werden.





Der Black Friday geniesst hohe Bekanntheit. Der Tag ist in aller Munde, kennen ihn doch 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Dennoch kaufen nur wenige Kunden, sprich 16 Prozent der Befragten, an diesem Tag ein. Sowohl 2020 als auch 2021 gaben Schweizer Kunden etwa 500 Millionen Franken am Black Friday aus – davon 125 (2020) und 135 (2021) in Onlineshops. Aufgrund von gestiegenem Nachhaltigkeitsbewusstsein und steigenden Lebensunterhaltskosten wird dieses Jahr jedoch ein Umsatzrückgang prognostiziert. Der Gesamtumsatz soll auf 470 Millionen sinken und Onlineshops dürften am diesjährigen Black Friday nur noch 110 Millionen Franken erwirtschaftet haben, so die Schätzungen. Der Black Friday ist in Europa, den USA und damit auch der Schweiz der mit Abstand wichtigste Shopping-Tag. Jährlich sorgt er dank einmaligen Angeboten und hohen Rabatten für hohe Umsätze. Dieses sollen dieses Jahr jedoch sinken, wie Blackfridaydeals.ch berichtet

Zu den beliebtesten Artikeln am Black Friday gehören gewöhnlich Kleidung, Schuhe und Accessoires. 72 Prozent interessieren sich dafür, wie aus einer Studie der Shopping-App Profital von 2021 hervorgeht. Danach folgen Elektrogeräte (60 %) sowie Möbel und Einrichtungsgegenstände (40 %).



Zum Einkauf locken grösstenteils die Rabatte: 15 Prozent der Befragten einer im letzten Jahr durchgeführten Demoscope-Studie gaben an, nur wegen den hohen Rabatten am Black Friday einzukaufen, das Produkt spielt dabei keine Rolle. Weitere 47 Prozent melden, dass sie auf den Black Friday warten, um Produkte, die schon seit Längerem auf der Wunschliste stehen, vergünstigt einzukaufen. Dennoch geben 69 Prozent der Befragten an, dass sich der Black Friday für sie eigentlich nicht lohnt. Nur gerade 21 Prozent haben hierbei eine andere Meinung. (rf)