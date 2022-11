Whatsapp lanciert Funktion für Selbstgespräche

28. November 2022 - Nach einer gut einmonatigen Testphase macht Whatsapp seine Message-Yourself-Funktion für sämtliche Nutzer verfügbar. Der Rollout der Funktion hat bereits gestartet.

Künftig wird es in Whatsapp einfacher, Selbstgespräche zu führen. Im Laufe der nächsten Wochen sollen sämtliche Android- und iPhone-Nutzer in den Genuss der neuen Message-Yourself-Funktion kommen, die es vereinfacht, Nachrichten an sich selbst zu schreiben. Gemäss "Techcrunch" hat Meta den Rollout der Funktion nämlich bereits gestartet.Die Message-Yourself-Funktion befand seit Anfang November in einer Beta-Testphase ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese scheint nun abgeschlossen zu sein, die Funktion damit wunschgemäss zu funktionieren. Neu sehen Whatsapp-Nutzer den eigenen Kontakt an oberster Stelle, wenn sie einen neuen Chat öffnen wollen. Über diesen Kontakt ist es möglich, einen Chat mit sich selbst zu starten. Damit dieser unter der Vielzahl an anderen Chats nicht verloren geht, kann er an oberster Stelle aller Chatverläufe angepinnt werden. Der Umweg über die Click-to-Chat-Funktion von Whatsapp – die bisher einzige Möglichkeit, um Nachrichten an sich selbst zu schreiben – erübrigt sich damit. Es handelt sich also nicht um eine Innovation, sondern eher um ein Komfort-Update. (rf)