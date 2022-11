Whatsapp will Messages an sich selbst erleichtern

2. November 2022 - In einer Betaversion von Whatsapp ist ein Feature aufgetaucht, mit dem der Versand von Nachrichten an sich selbst künftig ohne Umweg möglich werden soll.

Zwar gibt es eine schier unendliche Anzahl von Notiz-Apps aller Art, aber manche User greifen der Einfachheit halber dazu, sich selbst eine E-Mail oder eine Messenger-Nachricht zu schicken, um spontan etwas für später festzuhalten. Bei Whatsapp war dies bisher ohne Umweg über das Verschicken an die eigene Telefonnummer und die Click-to-Chat-Funktion nicht möglich.Jetzt testet Meta aber ein entsprechendes Feature für Whatsapp , wie "Wabetainfo" meldet . Betatester der Android-App, Version 2.22.24.2, hätten einen Chatverlauf entdeckt, der mit "Message yourself" markiert sei. Später soll dann in den Kontakten ein entsprechender Eintrag auftauchen, sodass man ganz einfach eine Nachricht an sich selbst senden kann. Dies soll auch dann funktionieren, wenn man Whatsapp auf verschiedenen Geräten nutzt. (ubi)