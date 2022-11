Taskleiste in Windows 11 soll einen VPN-Indikator erhalten

(Quelle: Microsoft)

28. November 2022 - Als versteckte Funktion im Windows-11-Dev-Build 25247 ist es derzeit möglich, einen VPN-Indikator zu testen. Dieser wird als Schild über dem Netzwerksymbol in der Taskleiste angezeigt.

Die Taskleiste in Windows 11 soll schon bald einen VPN-Indikator erhalten. Dieser hilft dabei, auf einen Blick zu erkennen, ob eine VPN-Verbindung besteht. Falls mit einem VPN verbunden, erscheint ein Schild auf dem Netzwerksymbol in der Taskleiste. Allerdings handelt es sich dabei noch um eine versteckte Funktion im Windows-11-Dev-Build 25247.Der Zugriff auf die versteckte Funktion ist zwar möglich, jedoch nicht ganz einfach. Er kann nur mittels Vivetool aktiviert werden, wie ein Nutzer via Twitter meldet. Wie genau dies funktioniert, wird im Video mittels eines ähnlichen Beispiels erklärt. Es stellt sich zudem die Frage, ob sich diese aufwendige Installation überhaupt lohnt, denn in seiner jetzigen Form ist der VPN-Indikator noch etwas unzureichend. Er funktioniert nur, wenn die VPN-Verbindung über die Schnelleinstellungen oder die Seite Netzwerk und Internet hergestellt wird. Ausserdem wird der Schild-Indikator nicht in der Taskleiste für Wifi-Verbindungen angezeigt. (rf)