Whatsapp Leak: 487 Millionen Telefonnummer gestohlen, 1,6 Millionen aus der Schweiz

25. November 2022 - Berichten zufolge werden im Internet 487 Millionen Telefonnummern zum Verkauf angeboten, die von Whatsapp stammen sollen. Auch 1,6 Millionen Telefonnummern aus der Schweiz sollen dabei sein.

Am 16. November sollen in einem Hackerforum 487 Millionen Telefonnummern zum Verkauf angeboten worden sein. Die Nummern sollen von Whatsapp-Nutzern stammen und aktuell sein. Betroffen sind demnach Whatsapp-Nutzer aus 84 Ländern, auch aus der Schweiz, von wo knapp 1,6 Millionen Telefonnummern stammen. All das berichtet die Plattform "Cybernews", die ausserdem schreibt, vom Verkäufer ein Muster der Datensätze verlangt und dieses Sample überprüft zu haben. Dabei hätten die Sicherheitsexperten festgestellt, dass die Daten wohl echt seien.Wie "Cybernews" weiter schreibt, verlange der Verkäufer für die gut 32 Millionen US-Telefonnummern in der Datenbank 7000 Dollar, für die rund 11,5 Millionen Nummer aus UK 2500 Dollar und für die Nummern aus Deutschland – gut 6 Millionen – 2000 Dollar. Der Verkäufer habe keine Angaben darüber gemacht, wie er in den Besitz der Datenbank gekommen ist, doch die Nummern würden alle aktiven Whatsapp-Nutzern gehören. "Cybernews" hat laut eigenen Angaben das Whatsapp-Mutterhaus Meta um eine Stellungnahme gebeten – bislang erfolglos.Die gestohlenen Telefonnummern könnten für Marketingzwecke missbraucht werden, aber auch für Phishing oder für Betrugsversuche. (mw)