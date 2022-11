Cyberlink lanciert kostenlosen Online-Fotoeditor

(Quelle: Cyberlink)

25. November 2022 - Cyberlink hat einen kostenlosen Online-Editor für Fotos lanciert. Via Browser ist es damit möglich, Bilder zuzuschneiden, zu drehen oder zu spiegeln. Zudem lassen sich dank KI Personen oder Gegenstände aus Fotos entfernen.

Cyberlink, Hersteller von Multimedia-Software im Bereich Audio-, Foto- und Video-Editing, hat einen neuen, kostenlosen Online-Editor für Fotos vorgestellt. In dem Web-Werkzeug bietet der Hersteller die wichtigsten Funktionen seiner kommerziellen Fotolösung kostenlos online an. Mit dem Online Foto Editor ist es möglich, Bilder zuzuschneiden, zu drehen, zu spiegeln oder die Bildgrösse anzupassen.Ausserdem lassen sich mittel KI Personen oder Gegenstände ganz einfach aus Fotos entfernen, was auch recht zuverlässig funktioniert, solange die Aufgabe nicht zu komplex ist, wie ein kurzer Test gezeigt hat. Um ein Bild zu bearbeiten, muss es via Browser hochgeladen werden. Ebenfalls möglich ist es, das Dateiformat eines Bildes zu ändern, wobei bis zu 30 Bilder gleichzeitig ins JPG- oder PNG-Format konvertiert werden können. (mw)