Video-Editor DaVinci Resolve kommt aufs iPad

(Quelle: Blackmagic Design)

21. Oktober 2022 - Die professionelle Video-Bearbeitungslösung DaVinci Resolve erscheint demnächst in einer Version für Apples iPad. Die App soll noch im laufenden Quartal kostenlos im App Store angeboten werden.

DaVincie Resolve ist wohl die leistungsfähigste Video-Bearbeitungslösung, die kostenlos verfügbar ist. Wie der Hersteller Blackmagic Design jetzt angekündigt hat, soll die Lösung schon bald auch für Apples iPad bereitgestellt werden. Die iOS-App soll für Multitouch wie auch für Apple Pencil optimiert sein und noch im Verlauf des vierten Quartals in Apples App Store zum kostenlosen Download angeboten werden. Ein Upgrade auf die kostenpflichtige Studio-Version wird als In-App-Kaufmöglichkeit bereitgestellt.Die iPad-Version von DaVinci Resolve soll weiter zu Projekten kompatibel sein, die am Desktop kreierte wurden. An Dateiformaten werden mitunter H.264, H.265, Apple ProRes oder Blackmagic RAW unterstützt. Darüber hinaus wurde die Performance für Apple Silicon optimiert.Die Desktop-Version von DaVinci Resolve steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)