Gryps präsentiert frischen Webauftritt und viele neue Dienste

(Quelle: Gryps)

22. November 2022 - Der Offerten-Vergleichsdienst Gryps lanciert seinen Webauftritt neu und bietet einen Fächer neuer Dienste an, die Schweizer KMU in verschiedenen Themen Unterstützung bieten sollen.

Der Schweizer Offerten-Vergleichsservice für KMU Gryps hat einen neuen Webauftritt aufgeschaltet und dem Dienst unter dem Motto "Grosse Unternehmen haben interne Spezialisten, kleine Firmen haben Gryps" auch gleich einige neue Features verpasst. Neben dem bekannten Beschaffungsservice umfasst das Gryps-Angebot neu auch Webinare, Praxisratgeber, Vorlagen und Checklisten sowie Rechts- und Finanzberatung. Weiter soll es neben den neuen Services wie einem Online-Ratgeber und dem Angebot für Rechts- und Finanzhilfe via Chat, Telefon oder Terminbuchung auch Aktuelles auf Gryps in Form von Blogeinträgen und Newslettern geben.Die Neuerungen basieren vor allem auf Nutzer-Feedback, das im Rahmen einer Bedarfsanalyse zusammengekommen ist, so der Offertendienst. Man habe dabei festgestellt, "dass insbesondere Fragen im Personalbereich Stolpersteine im KMU-Geschäftsalltag darstellen." Die Angebote von Gryps sind nach wie vor kostenlos verfügbar und über die neue Website an dieser Stelle zugänglich. (win)