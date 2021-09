Offertenportal Gryps wird an Ringier Axel Springer Schweiz verkauft

(Quelle: Ringier Axel Springer Schweiz)

29. September 2021 - Ringier Axel Springer Schweiz kauft das Offertenportal Gryps. Alle 20 Gryps-Mitarbeitenden werden übernommen. Gryps soll nun mit dem B2B-Unternehmensbereich des "Beobachter" zusammengeführt werden.

Das KMU-Offertenportal Gryps ist von Ringier Axel Springer Schweiz übernommen worden. Als Teil des Medienkonzerns soll Gryps nun mit mehr redaktionellem Service-Content sowie mit weiterführender Beratung und digitalen Tools ergänzt werden, heisst es zur Übernahme. So soll eine umfassende Service-Plattform für Schweizer KMU geschaffen werden. Zudem will Ringier Axel Springer Schweiz den B2B-Geschäftsbereich des "Beobachter" in die neu übernommene Tochterfirma integrieren. Neue Angebote auf Gryps sollen ab Mitte 2022 lanciert werden.Die 20 Mitarbeitenden von Gryps – das Unternehmen wurde 2010 gegründet – werden von Ringier Axel Springer Schweiz übernommen und der Standort in Rapperswil (SG) soll erhalten bleiben. Die beiden Gründerinnen von Gryps , Priska Schoch und "Swiss IT Magazine"-Kolumnistin Gaby Stäheli, werden das Tochterunternehmen als Co-CEOs weiterhin führen. Zu ihnen gesellt sich Maria De Bon als Chief Operating Officer und Urs Gysling als Chief Content Officer – die beiden haben den Aufbau des B2B-Geschöfts bei der Beobachter-Gruppe verantwortet. Priska Schoch nimmt ausserdem Einsatz in die erweiterte Geschäftsleitung von Ringier Axel Springer Schweiz. Die neue Geschäftsleitung von Gryps setzt sich also wie folgt zusammen: (Bild v.l.n.r.): Urs Gysling, Maria De Bon, Priska Schoch und Gaby Stäheli.Zum Verkauf von Gryps sagt Schoch: "Mit Ringier Axel Springer Schweiz haben wir einen idealen Partner für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gefunden. Die Verbindung von Offertenvermittlung mit hochwertigem Service-Content ist einzigartig und schafft eine Plattform, die den KMU in den unterschiedlichsten Bereichen den Alltag erleichtert. Die Schweiz zählt rund 500’000 kleine und mittlere Unternehmen – ich freue mich sehr auf den weiteren Ausbau unserer Plattform und auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen."