Von 12 auf 14 Zoll: LG stellt hochauflösendes, dehnbares Display vor

(Quelle: LG)

9. November 2022 - LG präsentiert ein neues Display, das gedehnt, gefaltet sowie verdreht werden kann und gleichzeitig eine hohe Auflösung erreicht. Zum Einsatz kommen könnte es zum Beispiel in Kleidung.

LG forscht offensichtlich an dehnbaren Displays. Wie der Hersteller mitteilt, hat er ein 12-Zoll-Display entwickelt, das sich um bis zu 20 Prozent auf 14 Zoll strecken lässt. Dabei wird eine Auflösung von 100 ppi erreicht, womit das Display angeblich mit den meisten bestehenden Monitoren konkurrieren kann. Zudem gibt es neben der hohen Auflösung auch Full-Color-RGB.



LG verspricht weiter, dass das nicht nur dehn- sondern auch falt- und drehbare Micro-LED-Display eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aufweist und selbst erheblichen externen Einflüssen standhalten kann. Zum Einsatz kommen könnte die neue Entwicklung, die auf einem hochelastischen Filmsubstrat aus speziellem Silizium basiert, das ebenfalls in Kontaktlinsen verwendet wird, zum Beispiel auf der Haut oder in Kleidung und Möbeln, aber auch in Autos oder Flugzeugen. (mv)