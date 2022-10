Chrome-Update behebt Zero-Day-Leck

(Quelle: Pixabay)

28. Oktober 2022 - Google hat ein ausserplanmässiges Update für den Chrome-Browser veröffentlicht. Mit der Aktualisierung wird ein Sicherheitsleck behoben, das bereits für Angriffe missbraucht wird.

Gerade heben hat Google seinen Chrome-Browser auf die Version 107 aktualisiert und damit eine Reihe von 14 sicherheitsrelevanten Schwachstellen behoben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nur wenige Tage später erscheint mit der Version 107.0.5304.88 jetzt erneut ein Sicherheitsupdate für die Windows-Version des Browsers. Bei den Mac- und Linux-Ausführungen tragen die Updates die Versionskennung 107.0.5304.87.Mit der Aktualisierung behebt Google eine Sicherheitsschwachstelle in der Javascript-Engine V8, deren Risiko als hoch beurteilt wird. Details zum Leck gibt Google noch nicht bekannt, doch heisst es in den Release Notes, man sei sich bewusst, dass die Schwachstelle bereits für Angriffe missbraucht werde.Die Windows-Version des Chrome-Updates steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)