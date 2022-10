Chrome 107 stopft 14 Lecks

26. Oktober 2022 - Google hat die Version 107 des Chrome-Browsers zum Download bereitgestellt. Mit der Version werden insgesamt 14 Lücken gestopft, drei davon mit hohem Schweregrad.

Google hat seinen Browser Chrome in der Version 107 für Windows, Mac und Linux veröffentlicht. Mit dem Release werden in erster Linie Sicherheitslücken gestopft – 14 an der Zahl, von denen drei mit dem Schwergrad "hoch" eingestuft sind.Wirklich neue Funktionen sucht man derweil vergebens, allerdings soll der Umgang mit Videokonferenzen in Chrome verbessert worden sein, so dass man zum Beispiel gewarnt wird, bevor aus Versehen ein Browser-Tab geteilt wird. Ebenfalls eingeführt wird Hardware-Decoding für den Videostandard HEVC (H.265). Daneben gibt es einige kleinere Verbesserungen für Web-Entwickler, etwa im Zusammenhang mit der Screen Capture API oder mit CSS-Eigenschaften.Die aktuelle Chrome-Version für Windows gibt’s wie gehabt in der gut sortierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle zum Download. (mw)