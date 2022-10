Windows-Update stört Onedrive-Synchronisation

(Quelle: Microsoft)

31. Oktober 2022 - Die unlängst veröffentlichten Updates für Windows 10 sorgen für Störungen bei der Synchronisations-App für Onedrive. Microsoft hat den Bug bestätigt, liefert aber noch keinen Workaround.

In Microsofts Oktober-Updates steckt mal wieder der Wurm drin: Wie der Konzern bestätigt, sorgt das vor rund zwei Wochen veröffentlichte Update mit der Kennung KB5018410 dafür, dass die Onedrive Sync App sich plötzlich schliesst. Wie Microsoft in den Release-Health-Seiten anmerkt , kann es sein, dass zudem Fehlermeldungen angezeigt werden, wenn man sich in der Onedrive Sync App abmeldet oder ein Konto entfernt. Fehlermeldungen sollen auch erscheinen, wenn Sites oder Verzeichnisse aus der Synchronisation in Sharepoint oder Teams entfernt werden. Schliesslich sollen auch Deinstallationsversuche der Sync App mit Fehlermeldungen quittiert werden.Betroffen sind alle derzeit unterstützten Windows-10-Versionen ab 20H2, ebenso Onedrive wie auch Onedrive for Business. Microsoft kann aktuell noch keinen Workaround für den Bug anbieten, versichert aber, man arbeite bereits an einer Lösung und wolle diese in den kommenden Wochen bereitstellen. (rd)