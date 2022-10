Dremio lanciert Apache Iceberg in Version 1.0

(Quelle: Dremio)

24. Oktober 2022 - Das Entwicklerteam von Dremio lanciert Apache Iceberg in der Version 1.0 und stärkt damit die API-Stabilität der Technologie. Damit möchte man den Dienst besonders für Data Warehousing und Data Science in Open-Lakehouse-Umgebungen fit halten.

Apache Iceberg ist ein Open-Source-Projekt aus dem Hause Dremio, das bereits seit einiger Zeit produktionsreif ist und unter anderem bei Unternehmen wie Netflix, Adobe und Apple zum Einsatz kommt. Mit dem Release der Version 1.0 stärkt das Entwicklerteam von Dremio nun die API-Stabilität. Damit möchte man die Technologie besonders für Data Warehousing und Data Science in Open-Lakehouse-Umgebungen fit halten.



Neben der API-Stabilität verbesserte Dremio auch die Kompatibilität des gesamten Ökosystems. In der Vergangenheit mussten jedes Mal, wenn ein neuer Katalog für das Tracking von Metadaten eingeführt wurde, neue Schnittstellen und unterstützende Bibliotheken erstellt werden. Mit der Einführung des neuen REST-Kataloges schafft das Entwicklerteam von Dremio nun eine universelle Schnittstelle. Dies ermöglicht es jedem, seinen eigenen Katalog als REST-API zu implementieren. Wer nun also einen neuen Katalog einführt, muss dafür nicht extra neue Schnittstellen und Bibliotheken erstellen – die REST-API erübrigt dies.