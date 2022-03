Dremio Cloud kostenlos auf AWS verfügbar

3. März 2022 - Mit Dremio Cloud können Daten in unabhängig von anderen eingesetzten Herstellern und Tools in der Cloud verarbeitet werden. Das Tool ist nun dauerhaft kostenlos auf AWS verfügbar.

Dremio Cloud, ein SQL-basierter Datenanalyse- und Business-Intelligence-(BI)-Dienst von Dremio, ist per sofort kostenlos auf der AWS-Cloud verfügbar, wie der Hersteller bekanntgibt. Dank einer offenen Lakehouse-Architektur sollen die Anwender ihre Daten unabhängig von anderen eingesetzten Technologien nutzen und verarbeiten können. Enthalten sind bei Dremio Cloud auch die SQL-Engine Dremio Sonar und Dremio Arctic.



Dremio Arctic ist ein intelligenter Metastore für Apache Iceberg, der laut Hersteller eine Git-ähnliche Handhabe für Daten gewährleisten soll, so etwa Funktionen für Branching, Merging und Tagging. Der Dienst basiert auf den Open-Source-Projekten Iceberg und Nessie. Via Branching können Daten etwa transformiert oder damit experimentiert werden, ohne die Konsistenz der Datenbanken im Lakehouse zu gefährden. Dremio Sonar, basierend auf Apache Arrow, soll dabei speziell ressourcenschonend und doppelt so schnell wie die bestehende Query Engine von Dremio sein, was wiederum die benötigten Cloud-Kapazitäten reduziert und zu tieferen Kosten führt, so der Hersteller weiter. (win)