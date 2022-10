Beta-Version von iOS setzt Face ID ausser Betrieb

22. Oktober 2022 - Die Beta-Version von iOS 15.7.1 setzt Anwendermeldungen zufolge die Gesichtserkennung Face ID der iPhone-Modelle 12 Pro und 13 Pro ausser Kraft. Ein Upgrade auf iOS 16 soll das Problem lösen.

Die jüngste iOS-15-Version kann Anwenderberichten zufolge die Face-ID-Funktion ausser Betrieb setzen, wie "Techradar" berichtet . Wie Besitzer der iPhone-Modelle 12 Pro und 13 Pro auf Reddit melden , verweigert Apples biometrische Gesichtserkennung den Dienst, nachdem die Beta-Version von iOS 15.7.1 aufgespielt wurde. Nach dem Versuch, Face ID zurückzusetzen und neu einzurichten, sei daraufhin die Fehlermeldung "Face ID Is Not Available" angezeigt worden.Wie einige Anwender berichten, soll sich das Fehlverhalten von Face ID korrigieren lassen, indem das Gerät auf iOS 16 aktualisiert wird. Dieser Schritt ist allerdings auch nicht bedingungslos zu empfehlen, zumal in der neuesten Version des Mobile-Betriebssystem auch noch einige Fehler stecken.Der finale Release von iOS 15.7.1 soll nächste Woche zeitgleich mit iOS 16.1 veröffentlicht werden. (rd)